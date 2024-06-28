Зміна керівника ЄС – погляд українських експортерів

Вчора стали відомі перші контури нової конфігурації керівництва інституцій ЄС у наступному політичному циклі: зелене світло для Урсули фон дер Ляєн на другий термін на посаді президентки Єврокомісії, Антоніу Кошта на посаду президента Європейської ради, а також Кая Каллас як новий високий представник ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики.

Перепризначення фон дер Ляєн, призначення Кошти та Каллас – це добрі новини для економіки України, в тому числі для її ключового сегмента – аграрного сектора. Чому? Про це читайте в колонці експерта з торговельної політики ЄС Назара Бобицького Чим нове керівництво Євросоюзу може допомогти українському агроекспорту. Далі – стислий її виклад.

На думку автора колонки, на другому терміні свого керівництва Єврокомісією Урсула фон дер Ляєн буде спиратися на сильнішу та більш впевнену в собі фракцію Європейської народної партії (ЄНП) у Європарламенті.

А якщо плани керівництва ЄНП сформувати нову суперцентристську коаліцію з соціал-демократами і лібералами будуть реалізовані, вона спиратиметься також і на тверду більшість голосів у Європарламенті.

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"ЄНП і її ключова складова – німецькі християнські демократи – твердо підтримують допомогу Україні та приєднання України до ЄС.

Переважна більшість депутатів від ЄНП голосували за продовження додаткових торговельних преференцій для України", – констатує Назар Бобицький.

Колишній португальський прем’єр Антоніу Кошта, як зазначає експерт, є комфортною, неконфліктною фігурою майже для всіх держав-членів і всіх лідерів ЄС незалежно від їхньої політичної орієнтації.

І це важливо, оскільки ключовою функцією Кошти на посаді президента Європейської ради є сприяння досягненню компромісів між лідерами держав-членів щодо ключових пріоритетів політики ЄС, від безпекових питань, відносин з КНР, США, до болючих питань торгівлі, тощо.

Автор колонки зазначає, що для України дуже важливо мати безконфліктні відносини між ключовими керівниками ЄС, адже від цього залежить, наприклад, здатність держав-членів підтримати у критичний момент пропозиції Єврокомісії відкрити нові розділи у передвступних переговорах з Україною або схвалити новий пакет санкцій проти Росії.

Експерт з торговельної політики ЄС Назар Бобицький зауважує, що Кая Каллас, чинний прем’єр-міністр Естонії, відома своєю безкомпромісною позицією підтримки України і протидії російській агресії.

"Її лідерські якості незаперечні", – підкреслює автор колонки.

Але при цьому він нагадує, що що роль високого представника ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики не є така впливова, як здається на перший погляд

Але, фігура високого представника може мати вплив передусім на санкційну політику ЄС.

За словами Бобицького, попереду – дуже непростий процес схвалення кандидатури фон дер Ляєн у Європарламенті.

Щоб здобути омріяний другий термін, Урсула має заручитися простою більшістю (361 голос) євродепутатів.

Це далеко не гарантований результат, враховуючи незадоволення правоконсервативної італійської прем’єрки Джорджії Мелоні її виключенням із закулісних домовленостей про номінацію Урсули.

"Саме етап затвердження фон дер Ляєн у Європарламенті зафіксує багато нових граней політики ЄС на наступну п’ятирічку, оскільки за підтримку своєї кандидатури вона буде змушена заплатити немалу ціну", – вважає експерт.

За його словами, аграрний сектор може опинитися під перехресним вогнем "втоми" європейського бізнесу від занадто ортодоксального підходу Європейського зеленого курсу, войовничо налаштованих європейських фермерів, популізму правоконсервативних і крайніх правих євродепутатів, які намагатимуться заручитися їхньою підтримкою.

І в цьому контексті дуже важливо, що на чолі ЄС будуть політики, які дослухаються до аргументів Києва, сподівається автор колонки.

Докладніше – в колонці Назара Бобицького Чим нове керівництво Євросоюзу може допомогти українському агроекспорту.