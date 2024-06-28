Вчера стали известны первые контуры новой конфигурации руководства институтов ЕС в следующем политическом цикле: зеленый свет для Урсулы фон дер Ляйен на второй срок на посту президента Еврокомиссии, Антониу Кошта на должность президента Европейского совета, а также Кая Каллас как новый высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности.

Переназначение фон дер Ляйен, назначение Кошты и Каллас – это хорошие новости для экономики Украины, в том числе для ее ключевого сегмента – аграрного сектора. Почему? Об этом читайте в колонке эксперта по торговой политике ЕС Назара Бобицкого Чем новое руководство Евросоюза может помочь украинскому агроэкспорту. Далее – краткое ее изложение.

По мнению автора колонки, на втором сроке своего руководства Еврокомиссией Урсула фон дер Ляйен будет опираться на более сильную и уверенную в себе фракцию Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте.

А если планы руководства ЕНП сформировать новую суперцентристскую коалицию с социал-демократами и либералами будут реализованы, она будет опираться также и на твердое большинство голосов в Европарламенте.

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"ЕНП и ее ключевая составляющая – немецкие христианские демократы – твердо поддерживают помощь Украине и присоединение Украины к ЕС.

Подавляющее большинство депутатов от ЕНП голосовали за продление дополнительных торговых преференций для Украины", – констатирует Назар Бобицкий.

Бывший португальский премьер Антониу Кошта, как отмечает эксперт, является комфортной, неконфликтной фигурой почти для всех государств-членов и всех лидеров ЕС независимо от их политической ориентации.

И это важно, поскольку ключевой функцией Кошты на посту президента Европейского совета является содействие достижению компромиссов между лидерами государств-членов по ключевым приоритетам политики ЕС, от вопросов безопасности, отношений с КНР, США, до болезненных вопросов торговли и тому подобное.

Автор колонки отмечает, что для Украины очень важно иметь бесконфликтные отношения между ключевыми руководителями ЕС, ведь от этого зависит, например, способность государств-членов поддержать в критический момент предложения Еврокомиссии открыть новые разделы в предвступительных переговорах с Украиной или одобрить новый пакет санкций против России.

Эксперт по торговой политике ЕС Назар Бобицкий отмечает, что Кая Каллас, действующий премьер-министр Эстонии, известна своей бескомпромиссной позицией поддержки Украины и противодействия российской агрессии.

"Ее лидерские качества неоспоримы", – подчеркивает автор колонки.

Но при этом он напоминает, что что роль высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности не так влиятельна, как кажется на первый взгляд

Но, фигура высокого представителя может иметь влияние прежде всего на санкционную политику ЕС.

По словам Бобицкого, впереди – очень непростой процесс одобрения кандидатуры фон дер Ляйен в Европарламенте.

Чтобы получить желанный второй срок, Урсула должна заручиться простым большинством (361 голос) евродепутатов.

Это далеко не гарантированный результат, учитывая недовольство правоконсервативного итальянского премьера Джорджии Мелони ее исключением из закулисных договоренностей о номинации Урсулы.

"Именно этап утверждения фон дер Ляйен в Европарламенте зафиксирует много новых граней политики ЕС на следующую пятилетку, поскольку за поддержку своей кандидатуры она будет вынуждена заплатить немалую цену", – считает эксперт.

По его словам, аграрный сектор может оказаться под перекрестным огнем "усталости" европейского бизнеса от слишком ортодоксального подхода Европейского зеленого курса, воинственно настроенных европейских фермеров, популизма правоконсервативных и крайне правых евродепутатов, которые будут пытаться заручиться их поддержкой.

И в этом контексте очень важно, что во главе ЕС будут политики, которые прислушиваются к аргументам Киева, надеется автор колонки.

Подробнее – в колонке Назара Бобицкого Чем новое руководство Евросоюза может помочь украинскому агроэкспорту.