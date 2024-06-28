Франція: Рейтинг Макрона падає, ультраправого кандидата в прем'єри – росте

Рейтинг французького президента Емманюеля Макрона за два дні до дострокових парламентських виборів упав до найнижчого за останні три місяці рівня, тоді як ультраправий кандидат у прем’єри Франції Жордан Барделла, навпаки, опинився в топі за показником довіри.

Про це свідчить опитування соціологічної компанії Toluna Harris Interactive для французького телеканалу LCI, повідомляє "Європейська правда".

За останній місяць рейтинг Макрона, за даними опитування, просів на шість відсоткових пунктів і становить 36% – це найнижчий показник із березня. Довіра до президента Франції впала серед прихильників як лівої, так і правої опозиції.

Навіть у партії Макрона "Відродження" його підтримка становить 85%, що є найнижчим показником із лютого.

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Розпуск парламенту Франції, однак, не вплинув на довіру до прем’єр-міністра Габріеля Атталя – очільника передвиборчої кампанії "Відродження", – яка в червні становила стабільні 43%.

Лідер ультраправого "Національного об’єднання" Жордан Барделла, який може стати прем’єром Франції після виборів, користується довірою 40% французів – це на три відсоткові пункти більше, ніж місяцем раніше.

Це також найвищий рівень довіри для будь-якого представника французьких ультраправих в історії опитувань Toluna Harris Interactive. А поміж виборців "Нацоб’єднання" його підтримка на рівні 93% така ж, як і в де-факто лідерки партії Марін Ле Пен.

Як відомо, опитування прогнозують перемогу "Національному об’єднанню" і їхнім соратникам. За деякими оцінками, вони можуть отримати навіть абсолютну більшість у Національній асамблеї.

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