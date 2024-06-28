Франция: Рейтинг Макрона падает, ультраправого кандидата в премьеры – растет

Рейтинг французского президента Эмманюэля Макрона за два дня до досрочных парламентских выборов упал до самого низкого за последние три месяца уровня, тогда как ультраправый кандидат в премьеры Франции Жордан Барделла, наоборот, оказался в топе по показателю доверия.

Об этом свидетельствует опрос социологической компании Toluna Harris Interactive для французского телеканала LCI, сообщает "Европейская правда".

За последний месяц рейтинг Макрона, по данным опроса, просел на шесть процентных пунктов и составляет 36% – это самый низкий показатель с марта. Доверие к президенту Франции упало среди сторонников как левой, так и правой оппозиции.

Даже в партии Макрона "Возрождение" его поддержка составляет 85%, что является самым низким показателем с февраля.

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Роспуск парламента Франции, однако, не повлиял на доверие к премьер-министру Габриэлю Атталю – главе предвыборной кампании "Возрождение", – которое в июне составляло стабильные 43%.

Лидер ультраправого "Национального объединения" Жордан Барделла, который может стать премьером Франции после выборов, пользуется доверием 40% французов – это на три процентных пункта больше, чем месяцем ранее.

Это также самый высокий уровень доверия для любого представителя французских ультраправых в истории опросов Toluna Harris Interactive. А среди избирателей "Нацобъединения" его поддержка на уровне 93% такая же, как и у де-факто лидера партии Марин Ле Пен.

Как известно, опросы прогнозируют победу " Национальному объединению" и их соратникам. По некоторым оценкам, они получат даже абсолютное большинство в Национальной ассамблее.

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