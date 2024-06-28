Суд Молдовы подтвердил законность снятия с выборов пророссийского проекта Шора

Высшая судебная палата Молдовы отклонила кассацию связанной с Иланом Шором пророссийской партии "Шанс", которая опротестовала решение властей о снятии с местных выборов в октябре 2023 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ziarul de Gardă.

В решении молдавского кассационного суда от 28 июня указано, что решение о снятии "Шанса" с местных выборов было "законным, обоснованным и пропорциональным, а его утверждение было связано с положениями закона и принципами международного права".

Высшая судебная палата Молдовы ссылается на отчет молдавской спецслужбы – Службы информации и безопасности, который раскрыл операцию по вмешательству в выборы, в том числе и за счет теневого финансирования партии "Шанс", на общую сумму более 90 миллионов леев.

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Кассация, таким образом, оставила в силе решение Апелляционной палаты Кишинева от 1 февраля, которая подтвердила законность снятия партии "Шанс" с выборов.

Напомним, что за два дня до местных выборов, 3 ноября 2023-го, комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы исключила из предвыборной гонки всех кандидатов от политической партии "Шанс " – пророссийского проекта, связанного с беглым олигархом Иланом Шором.

Такое решение приняли на основании отчета главы Службы информации и безопасности Молдовы Александра Мустяце, согласно которому Россия активизировала гибридную войну против страны, бросив на это миллиард леев и подключив криминальную группировку Шора.

Илан Шор в Молдове приговорен к 15 годам заключения по делу о выводе 10% ВВП из банковской системы Молдовы (дело о "краже миллиарда").

Детали читайте в статье: Беззаконием по России: как правительство Молдовы сняло с выборов агентов РФ и что из этого вышло.