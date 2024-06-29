Трамп позлорадствовал над плохим выступлением Байдена на дебатах

Бывший президент США Дональд Трамп в пятницу обрадовался плохому выступлению своего конкурента на выборах Джо Байдена на президентских дебатах, прошедших в четверг.

Об этом Трамп говорил на первом после дебатов предвыборном митинге в Вирджинии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CBS News.

Трамп выступил перед многотысячной толпой своих сторонников, называя Байдена "коррумпированным" и некомпетентным.

"Кто-нибудь вчера вечером смотрел что-то, что называется дебатами?" – спросил он у своих сторонников. "Мы одержали великую победу над человеком, который действительно стремится уничтожить нашу страну", – сказал он о Байдене.

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Трамп высмеял главу Белого дома, отметив, что Байден провел неделю, "отдыхая, работая и учась" в Кэмп-Дэвиде. Как сообщали СМИ, Байден провел немало времени, готовясь к дебатам с Трампом – даже с репетициями.

"Он получил правила дебатов, которые хотел. Он получил дату, которую хотел. Он получил сеть, которую хотел", – сказал Трамп, имея в виду благосклонный к демократам телеканал CNN. "Ни один отдых или подтасовки не помогли ему защитить свой ужасный послужной список", – добавил Трамп.

При этом 78-летний Трамп сказал, что проблемой Байдена является не его возраст – президенту США 81 год – а его компетентность.

Трамп также отверг предположение о том, что демократы могут попытаться заменить Байдена на выборах после его отрицательных результатов на дебатах.

"Правда в том, что я не очень в это верю, потому что он показывает лучшие результаты в опросах, чем любой из демократов, о которых они говорят", – сказал Трамп.

Президент Байден накануне признал плохое выступление на дебатах с Трампом, но уходить из гонки не планирует.

По данным СМИ, из-за провального выступления на дебатах представители и сторонники Демократической партии обсуждают замену Байдена в избирательном списке.

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