Орбан написал статью, где возмутился из-за соглашения о новом руководстве ЕС

Глава венгерского правительства Виктор Орбан опубликовал статью, в которой назвал "позорным пактом" договоренность Европейской народной партии (ЕНП), социал-демократов и либералов о распределении топ-должностей в ЕС.

Статья Орбана под названием "Измена и редизайн" вышла в венгерском издании Magyar Nemzet 29 июня, пишет "Европейская правда".

Орбан отметил, что Европейская народная партия выиграла выборы в Европарламент, проводя кампанию за изменения, но "теперь, нарушая свое слово, они объединились с социалистами и либералами, которые подвергают Европу серьезной опасности".

"ЕНП и левые партии просто проигнорировали волю европейского народа и заключили позорный пакт, который позволил им разделить власть. Это откровенное злоупотребление мандатом, предоставленным им избирателями.

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Действительно, провоенная коалиция была восстановлена с единственной целью – удержать у власти ту самую брюссельскую элиту, которая погрузила Европу в кризис, по крайней мере еще на пять лет", – заявил Виктор Орбан.

Он добавил, что "от нас, европейских правых", зависит выполнение воли европейских избирателей, поэтому он пообещал продолжить развивать сотрудничество между европейскими правыми партиями.

"Правые партии должны создать сильные европейские парламентские группы, а затем развивать сотрудничество между этими группами. В воскресенье состоятся два решающих события, поэтому стоит обратить внимание на Париж и Вену", – отметил Орбан.

"Если все пойдет по плану и нам поможет господь, то до конца года патриоты будут иметь большинство в западном мире", – добавил он, отмечая также "большой шаг к изменениям", который накануне сделали США.

Напомним, главы государств и правительств Европейского Союза пришли к согласию относительно распределения должностей в блоке на следующий политический срок. Подробно "ЕвроПравда" писала об этом в статье.

Виктор Орбан на саммите ЕС выступил против всех предложенных кандидатур.