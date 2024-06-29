Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" переобрала своїх лідерів 

Члени ультраправої "Альтернативи для Німеччини" ("АдН") переобрали в суботу Тіно Хрупаллу і Алісу Вайдель на наступний дворічний термін співлідерами партії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Хрупалла сказав, що він "трохи приголомшений" після того, як отримав 82,72% підтримки членів партії на партійній конференції в місті Ессен. Вайдель отримала 79,77% голосів

Підтримка обох лідерів зросла порівняно з найбільшим з'їздом партії два роки тому. Під час голосування їм не було рівних серед близько 600 делегатів, які зібралися на критій арені.

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У своїй вступній промові на конференції перед голосуванням Вайдель розкритикувала керівну коаліцію канцлера Олафа Шольца.

"Шановний уряде, нарешті забирайтеся звідси і розчистіть шлях для нових виборів", – сказала вона, після чого додала, що брандмауери проти її партії не потрібні. Вайдель мала на увазі відмову основних партій Німеччини співпрацювати з ультраправою партією.

Хрупалла, тим часом, заявив, що "АдН" "сильна як ніколи" після того, як обоє лідерів "принесли мир" у колись розколоту партію. "Альтернатива для Німеччини" зайняла друге місце за підсумком виборів до Європарламенту у червні.

Раніше в суботу поліція застосувала перцевий газ і кийки, щоб зупинити велику групу протестувальників, які намагалися прорватись через кордон поліції неподалік від місця проведення дводенного з'їзду.

Кілька тисяч поліцейських були задіяні в рамках заходів безпеки для запобігання громадським заворушенням. Загалом, очікувалося, що близько 100 тисяч протестувальників візьмуть участь у демонстраціях проти "Альтернативи для Німеччини".

Хоча організатори заявили, що протести будуть мирними, поліція побоюється насильства з боку близько 1000 лівих екстремістів.

Заборона "Альтернативи для Німеччини", відомої ксенофобськими та расистськими скандалами, неодноразово обговорювалася протягом останніх місяців у країні.