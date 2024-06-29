Ультраправая "Альтернатива для Германии" переизбрала своих лидеров

Члены ультраправой "Альтернативы для Германии" ("АдГ") переизбрали в субботу Тино Хрупаллу и Алису Вайдель на следующий двухлетний срок солидерами партии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Хрупалла сказал, что он "немного ошеломлен" после того, как получил 82,72% поддержки членов партии на партийной конференции в городе Эссен. Вайдель получила 79,77% голосов

Поддержка обоих лидеров выросла по сравнению с крупнейшим съездом партии два года назад. Во время голосования им не было равных среди около 600 делегатов, собравшихся на крытой арене.

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В своей вступительной речи на конференции перед голосованием Вайдель раскритиковала правящую коалицию канцлера Олафа Шольца.

"Уважаемое правительство, наконец-то убирайтесь отсюда и расчистите путь для новых выборов", – сказала она, после чего добавила, что брандмауэры против ее партии не нужны. Вайдель имела в виду отказ основных партий Германии сотрудничать с ультраправой партией.

Хрупалла, тем временем, заявил, что "АдГ" "сильна как никогда" после того, как оба лидера "принесли мир" в некогда расколотую партию. "Альтернатива для Германии" заняла второе место по итогам выборов в Европарламент в июне.

Ранее в субботу полиция применила перцовый газ и дубинки, чтобы остановить большую группу протестующих, которые пытались прорваться через кордон полиции неподалеку от места проведения двухдневного съезда.

Несколько тысяч полицейских были задействованы в рамках мер безопасности для предотвращения общественных беспорядков. В общем, ожидалось, что около 100 тысяч протестующих примут участие в демонстрациях против "Альтернативы для Германии".

Хотя организаторы заявили, что протесты будут мирными, полиция опасается насилия со стороны около 1000 левых экстремистов.

Запрет "Альтернативы для Германии", известной ксенофобскими и расистскими скандалами, неоднократно обсуждался в течение последних месяцев в стране.