У німецькому Ессені сталися сутички перед початком з’їзду ультраправих 

У суботу поліція застосувала перцевий газ і кийки, щоб зупинити велику групу протестувальників, які зібралися перед початком з’їзду ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН"), що починається в Ессені в суботу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Spiegel.

Ймовірно перша сутичка між протестувальниками та поліцією сталася о 5:45 ранку за місцевим часом. За даними поліції Ессена, "велика група людей" намагалася прорвати кордон біля виставкового центру, де пройде з’їзд.

Правоохоронці застосували перцевий газ і кийки. Чи є постраждалі внаслідок сутички, поки не повідомляють. На місці чергують медики швидкої допомоги.

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Очікують, що загалом близько 100 тисяч протестувальників візьмуть участь у демонстраціях в Ессені проти ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".

Близько 600 делегатів "АдН" зберуться на критій арені, де співлідери партії Аліса Вайдель і Тіно Хрупалла прагнуть переобратися напередодні парламентських виборів, що відбудуться восени наступного року.

Очікують, що з 10 ранку за місцевим часом стартує великий марш від центрального вокзалу Ессена до виставкового центру, а о 13:00 запланований початок протестного мітингу.

Напередодні ввечері відбулася перша демонстрація проти партійної конференції "АдН" – тисячі людей пройшли маршем з музикою від головного залізничного вокзалу.

Заборона "Альтернативи для Німеччини", відомої ксенофобськими та расистськими скандалами, неодноразово обговорювалася протягом останніх місяців у країні.

Утім, існують побоювання щодо наслідків заборони партії. Проти такого кроку висловлювались і німецькі громадяни, й канцлер Олаф Шольц.