"Альтернатива для Німеччини" повідомила про значне поповнення своїх лав 

Лідери ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" в суботу повідомили про різке зростання кількості членів політсили і пообіцяли розвивати свій успіх на виборах до Європейського парламенту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

З січня 2023 року кількість членів "Альтернативи для Німеччини" зросла на 60% до 46 881. Близько 22 тисяч осіб приєдналися до партії, а тільки 4 тисяч покинули її.

Про це повідомив співголова партії Тіно Хрупалла майже 600 делегатам з'їзду партії в західному місті Ессен в суботу.

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"Незважаючи на всі утиски, які вам доводиться терпіти як члену "АдН", це абсолютно сенсаційна цифра", – сказав Хрупалла на партійному з'їзді.

Утім, ця цифра все ще значно менша за сотні тисячі членів, якими можуть похвалитись великі партії – соціал-демократи Шольца та опозиційні консерватори.

З'їзд "АдН" відбувся, незважаючи на опір міської влади і тисячі протестувальників, які намагалися перешкодити делегатам партії потрапити на криту арену. Він триватиме до неділі.

Попри численні скандали і масові протести проти ультраправих у Німеччині, партія посіла друге місце з 15,9% на виборах у Європарламент, випередивши три партії з коаліції Олафа Шольца.

Згідно з опитуваннями, "АдН" може посісти перше місце на виборах у Тюрингії, Саксонії та Бранденбурзі у вересні. Це, ймовірно, призведе до великих ускладнень в управлінні, оскільки інші партії відмовляються створювати з нею коаліцію.

На з’їзді в суботу члени "АдН" переобрали Тіно Хрупаллу і Алісу Вайдель на наступний дворічний термін співлідерами партії.