"Альтернатива для Германии" сообщила о значительном пополнении своих рядов

Лидеры ультраправой партии "Альтернатива для Германии" в субботу сообщили о резком росте количества членов политсилы и пообещали развивать свой успех на выборах в Европейский парламент.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

С января 2023 года количество членов "Альтернативы для Германии" выросло на 60% до 46 881. Около 22 тысяч человек присоединились к партии, а только 4 тысяч покинули ее.

Об этом сообщил сопредседатель партии Тино Хрупалла почти 600 делегатам съезда партии в западном городе Эссен в субботу.

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"Несмотря на все притеснения, которые вам приходится терпеть как члену "АдГ", это совершенно сенсационная цифра", – сказал Хрупалла на партийном съезде.

Впрочем, эта цифра все еще значительно меньше сотни тысяч членов, которыми могут похвастаться крупные партии – социал-демократы Шольца и оппозиционные консерваторы.

Съезд "АдН" состоялся, несмотря на сопротивление городских властей и тысячи протестующих, которые пытались помешать делегатам партии попасть на крытую арену. Он продлится до воскресенья.

Несмотря на многочисленные скандалы и массовые протесты против ультраправых в Германии, партия заняла второе место с 15,9% на выборах в Европарламент, опередив три партии из коалиции Олафа Шольца.

Согласно опросам, "АдГ" может занять первое место на выборах в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге в сентябре. Это, вероятно, приведет к большим осложнениям в управлении, поскольку другие партии отказываются создавать с ней коалицию.

На съезде в субботу члены "АдГ" переизбрали Тино Хрупаллу и Алису Вайдель на следующий двухлетний срок со-лидерами партии.