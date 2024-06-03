В Германии первый крупный город объявил чрезвычайную ситуацию из-за наводнения

Баварский город Регенсбург на Дунае присоединился к населенным пунктам, где в Германии объявили чрезвычайную ситуацию из-за наводнения.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Регенсбург, четвертый крупнейший город в Баварии с населением более 150 тысяч человек, утром в понедельник объявил чрезвычайную ситуацию в связи с дальнейшим повышением уровня воды в Дунае.

Armin Weigel / picture alliance / dpa

Уровень воды под Железным мостом утром в понедельник достиг 5,9 метра. Для сравнения, в прошлый вторник он составлял 2,7 м. Подобные показатели последний раз фиксировали во время предыдущего наводнения на Дунае в 2013 году, когда уровень воды в городе достиг 6,82 метра.

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Между тем дамбу на реке Паар – притоке Дуная – в районе Пфаффенгофен-ан-дер-Ильм прорвало уже в трех местах.

Tagesschau

В городах Баар-Эбенгаузен и Манхинг, что на берегах этой реки, жителей призвали готовиться к эвакуации и подниматься на более высокие этажи, около 800 человек уже эвакуировали.

Всего в пострадавших регионах на юге Германии эвакуировали уже тысячи людей, точные цифры неизвестны.

Из-за последствий непогоды и наводнения продолжаются перебои с железнодорожным движением на юге Германии, в Deutsche Bahn призвали отменить поездки, которые не являются критически необходимыми.

В столице Баварии Мюнхене значительных подтоплений нет, но поезда, следующие с севера и запада, не могут добраться до города.

Уровень воды начал повышаться также в восточной земле Саксония-Анхальт.

С пятницы, с тех пор как начались наводнения, один спасатель погиб и один считается пропавшим, также пропала одна женщина.

В воскресенье в пострадавшие районы отправились чиновники федерального правительства.