Шольц приехал в пострадавшие от наводнений районы Германии
Новости — Понедельник, 3 июня 2024, 13:41 —
Федеральный канцлер Олаф Шольц вместе с министром внутренних дел Нэнси Фезер и баварским премьером Маркусом Зёдером прибыл в охваченные наводнениями районы Верхней Баварии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.
Глава немецкого правительства хочет ознакомиться с ситуацией в городе Райхертсхофен, который накануне был затоплен большим количеством воды.
Фезер заявила, что глубоко расстроена из-за гибели спасателя во время ликвидации последствий наводнения.
"То, что произошло, действительно ужасно", – сказала она.
В свою очередь Шольц поблагодарил спасателей, которые "пытались предотвратить худшее и спасти жизни".
Федеральное правительство также сделает все возможное, чтобы помочь населению, добавил он.
"Так и должно быть. Это Германия", – отметил Шольц, добавив, что случаев наводнений сейчас становится все больше и больше. Это показывает, как поменялась ситуация из-за изменения климата.
Всего в пострадавших регионах на юге Германии эвакуировали уже тысячи людей, точные цифры неизвестны.
Местные власти прогнозируют, что наводнение продлится до среды или четверга.