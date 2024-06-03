Шольц приехал в пострадавшие от наводнений районы Германии

Федеральный канцлер Олаф Шольц вместе с министром внутренних дел Нэнси Фезер и баварским премьером Маркусом Зёдером прибыл в охваченные наводнениями районы Верхней Баварии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Глава немецкого правительства хочет ознакомиться с ситуацией в городе Райхертсхофен, который накануне был затоплен большим количеством воды.

dpa

Фезер заявила, что глубоко расстроена из-за гибели спасателя во время ликвидации последствий наводнения.

Реклама:

"То, что произошло, действительно ужасно", – сказала она.

В свою очередь Шольц поблагодарил спасателей, которые "пытались предотвратить худшее и спасти жизни".

Федеральное правительство также сделает все возможное, чтобы помочь населению, добавил он.

"Так и должно быть. Это Германия", – отметил Шольц, добавив, что случаев наводнений сейчас становится все больше и больше. Это показывает, как поменялась ситуация из-за изменения климата.

Всего в пострадавших регионах на юге Германии эвакуировали уже тысячи людей, точные цифры неизвестны.

Местные власти прогнозируют, что наводнение продлится до среды или четверга.