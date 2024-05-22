ЗМІ: Франція розслідує можливу причетність РФ до графіті на меморіалі Голокосту

Франція розслідує, чи були графіті, які минулого тижня з'явились на стіні паризького меморіалу жертвам Голокосту, операцією з дестабілізації, що координувала Росія.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє France Info з посиланням на джерело, обізнане з ходом розслідування.

Наразі слідчі розглядають можливість того, що графіті було замовлене російськими спецслужбами та могло бути виконане за схемою, подібною до тієї, що використали в іншій графіті-кампанії минулої осені, коли намалювали зірку Давида на будівлях у Парижі та його околицях, йдеться в матеріалі.

За словами джерела, камери відеоспостереження меморіалу Голокосту зафіксували двох осіб, які прибули близько 3 години ночі з аерозольною фарбою й трафаретами, а також двох або трьох інших людей, які могли бути причетні до цього.

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Зазначають, що їх швидко ідентифікували за даними мобільних телефонів.

Всі вони були болгарами та виїхали з Парижа автобусом до Брюсселя того ж ранку одразу після того, як зафарбували графіті, інформує France Info, підтверджуючи попереднє повідомлення сатиричного щотижневика Canard Enchaîné.

Раніше повідомляли, що у Парижі вандали сплюндрували меморіал на честь людей, які рятували євреїв у Франції під час нацистської окупації країни у Другій світовій війні. Меморіал невідомі обмалювали зображеннями червоних слідів від рук.

Перед цим молдовський бізнесмен Анатолій Призенко зізнався у своїй причетності до акції з нанесенням зірок Давида на будівлі в Парижі і передмісті.

Нагадаємо, 3 листопада у Парижі спіймали молдовську пару, чоловіка і жінку близько 30 років, які посеред ночі наносили зображення зірки Давида на фасадах будівель.

Також стало відомо, що французькі слідчі розглядають можливість того, що за десятками малюнків зірки Давида на будинках у Парижі стоїть Росія.