Во Франции проверяют российский след в провокации с гробами возле Эйфелевой башни

Французская полиция проверяет, причастна ли Россия к провокации в минувшие выходные, когда возле Эйфелевой башни разместили пять гробов с надписями "Французские солдаты в Украине", отсылая к намерениям Парижа отправить туда инструкторов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Monde.

По информации внутренней разведывательной службы Франции (DGSE), один из подозреваемых в провокации у Эйфелевой башни – 34-летний гражданин Болгарии – связан с актами вандализма на мемориале жертвам Холокоста в Париже.

Мужчина после задержания рассказал полиции, что ему заплатили за перевозку гробов во французскую столицу. Он прибыл в Париж из Болгарии накануне вечером и встретился с двумя другими подозреваемыми – немцем и украинцем, которые приехали во Францию отдельно.

Реклама:

Позже они были арестованы на парижском автовокзале, когда собирались сесть на автобус до Берлина. Все трое утверждали, что им заплатили за хранение гробов, и они нуждались в деньгах, поскольку были безработными.

В докладной записке DGSE утверждается, что провокацию с гробами могла координировать Федеральная служба безопасности России.

Надпись на гробах, вероятно, отсылает к обсуждению отправки западных войск в Украину – которое первым подняла именно Франция.

Парижу приходилось не раз опровергать российские фейки о "французских наемниках" в Украине.

СМИ недавно сообщили, что Франция вскоре может отправить военных инструкторов в Украину, несмотря на беспокойство некоторых союзников и критику со стороны России.