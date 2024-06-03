Количество жертв наводнений в Германии возросло до четырех

В Германии нашли еще двух погибших в результате наводнений в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

По словам представителя полицейского управления в городе Аален, тела мужчины и женщины были найдены в доме.

Аварийные службы вытащили два тела из подвала, откуда выкачали воду.

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Таким образом, количество людей, погибших во время нынешних наводнений на юге Германии, возросло по меньшей мере до четырех.

Кроме того, в общине Дерцбах спасатели и полиция были вызваны, чтобы спасти мужчину из его автомобиля.

54-летний мужчина в воскресенье утром выехал на затопленную спортивную площадку, чтобы поближе посмотреть на наводнение. Проехав несколько метров, автомобиль остановился, он оказался затопленным по боковые окна.

Водитель в конце концов позвонил в службу спасения. Он не пострадал, но, по словам полиции, должен оплатить расходы на вызов.

Сообщалось, что в Баварии утром 2 июня подтвердили смерть 42-летнего спасателя-добровольца, который помогал с эвакуацией людей из районов, где в результате сильных ливней поднялась вода.

Кроме того, в баварском городе Шробенгаузен в подвале дома нашли тело 43-летней женщины, которую искали с утра воскресенья.

В понедельник, 3 июня, федеральный канцлер Олаф Шольц вместе с министром внутренних дел Нэнси Фезер и баварским премьером Маркусом Зёдером прибыл в охваченные наводнениями районы Верхней Баварии