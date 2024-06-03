Повені в Німеччині забрали життя вже двох людей

У понеділок кількість жертв повеней на півдні Німеччини зросла до двох осіб після того, як знайшли тіло зниклої жінки.

Як пише "Європейська правда", про це інформує AP.

Тіло 43-річної жінки, яку рятувальники шукали з ранку неділі, знайшли в підвалі у баварському місті Шробенгаузен, повідомила поліція агенції DPA.

За словами баварського прем'єра Маркуса Зьодера, ситуація "залишається критичною й напруженою": в деяких місцях вода відступила, але в інших – відбуваються нові підтоплення та проводять евакуацію людей.

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Повідомляли, що у Баварії вранці 2 червня підтвердили смерть 42-річного рятувальника-добровольця, який допомагав із евакуацією людей з районів, де внаслідок сильних злив піднялась вода.

У понеділок, 3 червня, федеральний канцлер Олаф Шольц разом із міністеркою внутрішніх справ Ненсі Фезер і баварським прем'єром Маркусом Зьодером прибув до охоплених повенями районів Верхної Баварії

Загалом у постраждалих регіонах на півдні Німеччини евакуювали вже тисячі людей, точні цифри невідомі.

Місцева влада прогнозує, що повінь триватиме до середи або четверга.