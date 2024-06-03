Поліції Швеції хочуть дозволити використання технології розпізнавання облич

Уряд Швеції планує надати правоохоронцям можливість використовувати технологію розпізнавання облич із камер у громадських місцях для зокрема виявлення підозрюваних у скоєнні злочинів.

Про це, як пише "Європейська правда", оголосив міністр юстиції Швеції Гуннар Стрьоммер.

Минулого року шведський уряд призначив комісію, яка підготувала меморандум про "покращення можливостей поліції використовувати камери відеоспостереження". Він зокрема пропонує надати поліції Швеції та Шведській служби безпеки використання відеоспостереження.

Документ пропонує дозволити ширше використання камер відеоспостереження на дорогах, вулицях і площах, зокрема з технологією автоматичного розпізнавання облич "у певних випадках" і відповідно до правил Євросоюзу.

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"Це може, наприклад, передбачати використання такої технології для запобігання запланованим терористичним атакам", – пояснюють в уряді Швеції.

Також меморандум пропонує, аби Шведське транспортне агентство було зобов'язане розкривати дані з камер спостереження за заторами та інфраструктурою.

Пропозиції щодо відеоспостереження уряд Швеції планує запровадити з 2025 року, стосовно технології розпізнавання облич дата ще не визначена.

У березні Європейський Союз ухвалив правила використання штучного інтелекту, які забороняють розпізнавання облич у реальному часі в громадських місцях за деякими винятками для правоохоронних органів.

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