Полиции Швеции хотят разрешить использование технологии распознавания лиц

Правительство Швеции планирует предоставить правоохранителям возможность использовать технологию распознавания лиц с камер в общественных местах для в частности выявления подозреваемых в совершении преступлений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", объявил министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер.

В прошлом году шведское правительство назначило комиссию, которая подготовила меморандум об "улучшении возможностей полиции использовать камеры видеонаблюдения". Он в частности предлагает предоставить полиции Швеции и Шведской службе безопасности использование видеонаблюдения.

Документ предлагает разрешить более широкое использование камер видеонаблюдения на дорогах, улицах и площадях, в частности с технологией автоматического распознавания лиц "в определенных случаях" и в соответствии с правилами Евросоюза.

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"Это может, например, предусматривать использование такой технологии для предотвращения запланированных террористических атак", – объясняют в правительстве Швеции.

Также меморандум предлагает, чтобы Шведское транспортное агентство было обязано раскрывать данные с камер наблюдения за пробками и инфраструктурой.

Предложения по видеонаблюдению правительство Швеции планирует ввести с 2025 года, по технологии распознавания лиц дата еще не определена.

В марте Европейский Союз принял правила использования искусственного интеллекта, которые запрещают распознавание лиц в реальном времени в общественных местах за некоторыми исключениями для правоохранительных органов.

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