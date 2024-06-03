У Литву знову не впустили вагон із Білорусі, позначений символом "Z"

Вантажна транспортна компанія LTG Cargo литовської державної залізничної групи Lietuvos gelezinkeliai (LTG) у понеділок не допустила в країну вагон поїзда, позначеного символом російської агресії – буквою "Z".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Вагон із забороненим знаком, який прибув із Білорусі, був помічений на прикордонному переході Кена.

фото LTG

"З огляду на те, що цей знак використовується в російській армії, вчора ввечері вагон було негайно відчеплено, і його буде повернуто", – йдеться в опублікованому в понеділок повідомленні Lietuvos gelezinkeliai.

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Із середини травня це вже третя спроба провезти транзитом територією Литви вагони, позначені забороненими знаками, які прямують між Росією і Калінінградською областю РФ.

Закони Литви забороняють публічну демонстрацію символів тоталітарних і авторитарних режимів, які ці режими використовували або використовують для пропаганди військової агресії, злочинів проти людяності та воєнних злочинів, скоєних ними.

У квітні у Чехії поліція проводила розслідування щодо чоловіка, який пройшовся вулицею міста Пардубіце в одязі із символом агресії Росії.