В Литву снова не впустили вагон из Беларуси, обозначенный символом "Z"

Грузовая транспортная компания LTG Cargo литовской государственной железнодорожной группы Lietuvos gelezinkeliai (LTG) в понедельник не допустила в страну вагон поезда, обозначенного символом российской агрессии – буквой "Z".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Вагон с запрещенным знаком, который прибыл из Беларуси, был замечен на пограничном переходе Кена.

"Учитывая то, что этот знак используется в российской армии, вчера вечером вагон был немедленно отцеплен, и он будет возвращен", – говорится в опубликованном в понедельник сообщении Lietuvos gelezinkeliai.

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С середины мая это уже третья попытка провезти транзитом по территории Литвы вагоны, обозначенные запрещенными знаками, которые следуют между Россией и Калининградской областью РФ.

Законы Литвы запрещают публичную демонстрацию символов тоталитарных и авторитарных режимов, которые эти режимы использовали или используют для пропаганды военной агрессии, преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных ими.

В апреле в Чехии полиция проводила расследование в отношении мужчины, который прошелся по улице города Пардубице в одежде с символом агрессии России.