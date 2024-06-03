В Греции отменили досрочное освобождение лидера неофашистов

Председатель греческой ультраправой партии "Золотой рассвет" вернется в тюрьму после того, как в понедельник совет судей отменил его досрочное освобождение.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Никос Михалолякос был арестован в своем афинском доме после этого решения и вернется в тюрьму чуть более чем через месяц после освобождения.

Совет судей постановил, что 66-летний Михалолякос должен отбыть оставшуюся часть 13-летнего срока заключения за руководство преступной организацией, которую обвиняют в совершении насильственных преступлений на почве ненависти.

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В прошлом месяце другой совет судей удовлетворил просьбу Михалолякоса о досрочном освобождении после того, как он отбыл минимальный срок, предусмотренный законом. В решении также было учтено, что ему уже исполнилось 65 лет, что увеличивает срок, который формально считается отбытым.

Но в понедельничном решении, которое было вынесено после апелляции прокурора, было установлено, что Михалолякос не раскаялся в преступлениях, за которые он был осужден, и может снова совершить преступление, находясь на свободе.

В октябре 2020 года Михалолякос и еще пятеро бывших депутатов "Золотого рассвета" были признаны виновными в руководстве преступной организацией и приговорены к 13 годам лишения свободы. Другие члены партии получили меньшие сроки после пятилетнего судебного разбирательства.

"Золотой рассвет" был основан как нацистская группа в 1980-х годах и стал третьей по величине политической партией Греции в течение большей части финансового кризиса 2010-2018 годов. Позже ее поддержка уменьшилась, и партия не смогла попасть в парламент после кризиса.

Репрессии против партии начались после смертельного ножевого ранения левого музыканта в Афинах в 2013 году, за которое соратник "Золотого рассвета" был приговорен к пожизненному заключению.

Греческие политические партии и семья убитого музыканта выразили обеспокоенность первоначальным решением о досрочном освобождении Михалолякоса.