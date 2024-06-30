Байден звернувся до донорів своєї кампанії після провальних дебатів

Президент США Джо Байден у суботу, 29 червня, виступив перед донорами своєї передвиборчої кампанії на заході у штаті Нью-Йорк, де визнав занепокоєння через невдалий виступ на дебатах із Дональдом Трампом, але пообіцяв продовжувати участь у виборах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

У присутності близько 150 людей Байден наголосив, що не балотувався б, "якби не вірив, що можу перемогти". "Я розумію занепокоєння стосовно дебатів. Я розумію. У мене був не найкращий вечір", – визнав він.

Оскільки Байден випромінював непокору, кілька людей за межами Хемптона тримали плакати із закликами до нього відмовитися від участі у виборах, навіть якщо вони висловлювали йому співчуття.

Реклама:

За словами джерела Bloomberg, про відмову якогось із донорів брати участь у зустрічі з президентом США не повідомлялось.

Після зустрічі з донорами Байден узяв участь у прийнятті в Нью-Джерсі, влаштованому очільником міста демократом Філом Мерфі. Цей захід зібрав 3,7 мільйона доларів для кампанії американського президента.

У Байдена окремо заявили, що з дебатів і до вечора п’ятниці зібрали 27 мільйонів доларів, аби розвіяти побоювання донорів.

Нагадаємо, чимало європейських політиків були вражені та приголомшені невдалим виступом Джо Байдена під час президентських дебатів у четвер.

А сам Байден визнав свій поганий виступ на дебатах із Трампом, але іти з перегонів не планує.

Читайте також: Катастрофа у прямому ефірі: як Байден провалив президентські дебати у США і що буде далі.