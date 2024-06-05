Німецькі "Зелені" хочуть розслідування у Бундестазі щодо будівництва "Північного потоку-2"

Німецькі "Зелені" закликають створити у Бундестазі спеціальну слідчу комісію щодо того, як з німецького боку ухвалювалися рішення щодо будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", який так ніколи і не запрацював.

Про це йдеться у матеріалі Süddeutsche Zeitung, переказ якого наводить Spiegel, пише "Європейська правда".

"Зелені" нібито налаштовані просувати ідею створення слідчої комісії щодо "ПП2", хоча це і загрожує загостренням стосунків з коаліційними партнерами – партією Шольца СДПН.

Представник "Зелених" Фелікс Банащак зазначив, що цей проєкт виявився "найбільшим економічним, енергетичним та міжнародно-політичним провалом з часу заснування федеральної республіки".

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"Документи, які зараз доступні, чітко вказують на те, що тодішній федеральний уряд також робив усе можливе, щоб цей проєкт став реальністю… Мені складно змиритися з тим, що у цих подіях досі належно не розібралися", – заявив він.

За його словами, у Бундестазі варто створити спеціальну слідчу комісію, яка мала би повноваження для доступу до усіх відповідних документів та спілкування з особами, дотичними до рішень.

Лідерка фракції "Зелених" Катаріна Дреге також заявила, що з приводу "мертвого" трубопроводу залишаються питання, які "явно потребують прояснення у парламенті".

Документи 2014-2022 років, про які вже публічно відомо, свідчать, що за двох урядів ХДС-СДПН під прем’єрством Ангели Меркель будівництво трубопроводу послідовно просували і наполягали, що це суто приватний проєкт, попри те, що вже тоді від інших західних партнерів та України лунали застереження про його геополітичні ризики.

Спеціальний слідчий комітет у Шверині вже досліджує діяльність "Фонду захисту клімату та навколишнього середовища", який лобіював завершення будівництва "Північного потоку-2" в Німеччині.

Нагадаємо, попередня посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен казала, що Німеччина ні за яких обставин не повернеться до використання "Північного потоку".