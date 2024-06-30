Міністр оборони Швеції: Росія хоче розколоти ЄС і НАТО

Шведський міністр оборони Пол Йонсон вважає, що напад Росії на Північноатлантичний Альянс не є неминучим, але вона й далі переслідує мету розділити союзників по НАТО та в Європейському Союзі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю Bild.

На думку Йонсона, напад Росії на територію НАТО "не є неминучим", водночас вона "готова йти на великі політичні та військові ризики" та "має великі амбіції щодо реорганізації своїх збройних сил".

"Найкраще, що ми можемо зробити для збереження миру в Європі, – це зробити НАТО сильним і зосередитись на стримуванні і обороні", – вважає шведський міністр.

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Він підкреслив, що мета Альянсу полягає не у перемозі в імовірній війні в Європі, а в тому, аби запобігти їй.

"Я вважаю, що Кремль і сам Путін усвідомлюють, що вони програють цю війну. Але я вважаю, що Росія дуже зацікавлена в тому, щоб розділити нас політично, як всередині ЄС, так і в НАТО", – підсумував Йонсон.

Низка європейських країн НАТО раніше попереджали про ризик агресії РФ у найближчому майбутньому.

Зокрема, голова Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен висловив переконання, що "вікно можливостей" Північноатлантичного альянсу для підготовки до можливого протистояння з Росією зменшилось до двох-трьох років.

Крім того, на думку польського президента Анджея Дуди, Росія може незабаром мати такий військовий потенціал, що зможе напасти на НАТО вже у 2026-27 роках.