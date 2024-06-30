Министр обороны Швеции: Россия хочет расколоть ЕС и НАТО

Шведский министр обороны Пол Йонсон считает, что нападение России на Североатлантический Альянс не является неизбежным, но она и дальше преследует цель разделить союзников по НАТО и в Европейском Союзе.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью Bild.

По мнению Йонсона, нападение России на территорию НАТО "не является неизбежным", в то же время она "готова идти на большие политические и военные риски" и "имеет большие амбиции по реорганизации своих вооруженных сил".

"Лучшее, что мы можем сделать для сохранения мира в Европе, – это сделать НАТО сильным и сосредоточиться на сдерживании и обороне", – считает шведский министр.

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Он подчеркнул, что цель Альянса заключается не в победе в возможной войне в Европе, а в том, чтобы предотвратить ее.

"Я считаю, что Кремль и сам Путин осознают, что они проиграют эту войну. Но я считаю, что Россия очень заинтересована в том, чтобы разделить нас политически, как внутри ЕС, так и в НАТО", – подытожил Йонсон.

Ряд европейских стран НАТО ранее предупреждали о риске агрессии РФ в ближайшем будущем.

В частности, глава Вооруженных сил Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен выразил убеждение, что "окно возможностей" Североатлантического Альянса для подготовки к возможному противостоянию с Россией уменьшилось до двух-трех лет.

Кроме того, по мнению польского президента Анджея Дуды, Россия может вскоре иметь такой военный потенциал, что сможет напасть на НАТО уже в 2026-27 годах.