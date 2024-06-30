Орбан їде до лідера ультраправих Австрії – можливо, обговорити співпрацю в Європарламенті

Лідер ультраправої Австрійської партії свободи Герберт Кікль у неділю, 30 червня, прийме угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана та експрем’єра Чехії Андрея Бабіша на тлі намірів правих сил об’єднатись у Європейському парламенті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kurier.

Анонсувалось, що Орбан і Бабіш спільно з Кіклем та головою делегації Австрійської партії свободи в Європарламенті Гаральдом Вілімським хочуть виголосити "патріотичний маніфест".

Про що саме буде цей маніфест, не уточнювалось, але напередодні у статті для провладної газети Magyar Nemzet прем’єр Угорщини закликав європейські праві "сформувати сильні політичні групи в Європарламенті".

Реклама:

"У неділю відбудуться дві вирішальні події – зверніть увагу на Париж і Відень", – написав Орбан, натякаючи на вибори у Франції та свою зустріч.

Австрійська партія свободи спільно з французьким "Національним об’єднанням", як відомо, є двома провідними силами в ультраправій групі "Ідентичність і демократія" в Європарламенті.

Партія Орбана "Фідес" вела переговори про приєднання до м’яких євроскептиків із групи "Європейських консерваторів та реформістів", яких очолює прем’єрка Італії Джорджія Мелоні. А партія ANO Бабіша взагалі говорила про намір створити власну групу.

Нагадаємо, глава угорського уряду назвав "ганебним пактом" домовленість Європейської народної партії (ЄНП), соціал-демократів та лібералів про розподіл топ-посад у ЄС.