Лидер ультраправой Австрийской партии свободы Герберт Кикль в воскресенье, 30 июня, примет венгерского премьер-министра Виктора Орбана и экс-премьера Чехии Андрея Бабиша на фоне намерений правых сил объединиться в Европейском парламенте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

Анонсировалось, что Орбан и Бабиш совместно с Киклем и главой делегации Австрийской партии свободы в Европарламенте Гаральдом Вилимским хотят произнести "патриотический манифест".

О чем именно будет этот манифест, не уточнялось, но накануне в статье для провластной газеты Magyar Nemzet премьер Венгрии призвал европейские правые "сформировать сильные политические группы в Европарламенте".

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"В воскресенье состоятся два решающих события – обратите внимание на Париж и Вену", – написал Орбан, намекая на выборы во Франции и свою встречу.

Австрийская партия свободы совместно с французским "Национальным объединением", как известно, являются двумя ведущими силами в ультраправой группе "Идентичность и демократия" в Европарламенте.

Партия Орбана "Фидес" вела переговоры о присоединении к мягким евроскептикам из группы "Европейских консерваторов и реформистов", которых возглавляет премьер Италии Джорджия Мелони. А партия ANO Бабиша вообще говорила о намерении создать собственную группу.

Напомним, глава венгерского правительства назвал "позорным пактом" договоренность Европейской народной партии (ЕНП), социал-демократов и либералов о распределении топ-должностей в ЕС.