У Данії спростували заяву Путіна про розгортання "ядерних ракет США"

Міністерство оборони Данії заявило, що в країні не розгорнуто жодної ракети середньої дальності, здатної нести ядерний заряд – як про це заявив Владімір Путін раніше цього тижня.

Його заяву цитує телеканал TV2, повідомляє "Європейська правда".

Данське Міноборони в коментарі підкреслило, що в Данії "не розгорнуті жодні ракети середньої дальності".

"НАТО – оборонний альянс. Стримування і оборона є одними з основних завдань НАТО, що є необхідним на тлі агресивної Росії. Навчання є важливою частиною постійного стримування", – додало відомство.

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У п’ятницю на засіданні ради безпеки Росії Путін розкритикував Данію, стверджуючи, що США відправили туди ракети середньої дальності, здатні нести ядерний заряд. Він не уточнив, звідки отримав цю інформацію і коли ракети мали прибути до Данії.

Господар Кремля додав, що у зв’язку з цим Росії потрібно почати виробництво ракет середньої та малої дальності і потім ухвалити рішення про те, де їх розміщувати.

Ракети середньої і малої дальності були заборонені згідно з Договором про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД), підписаним між США і тодішнім Радянським Союзом у 1987 році.

Однак і США, і Росія призупинили дію цього договору в 2019 році.