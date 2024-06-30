В Дании опровергли заявление Путина о развертывании "ядерных ракет США"

Министерство обороны Дании заявило, что в стране не развернуто ни одной ракеты средней дальности, способной нести ядерный заряд – как об этом заявил Владимир Путин ранее на этой неделе.

Его заявление цитирует телеканал TV2, сообщает "Европейская правда".

Датское Минобороны в комментарии подчеркнуло, что в Дании "не развернуты никакие ракеты средней дальности".

"НАТО – оборонительный альянс. Сдерживание и оборона являются одними из основных задач НАТО, что необходимо на фоне агрессивной России. Учения являются важной частью постоянного сдерживания", – добавило ведомство.

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В пятницу на заседании совета безопасности России Путин раскритиковал Данию, утверждая, что США отправили туда ракеты средней дальности, способные нести ядерный заряд. Он не уточнил, откуда получил эту информацию и когда ракеты должны были прибыть в Данию.

Хозяин Кремля добавил, что в связи с этим России нужно начать производство ракет средней и малой дальности и затем принять решение о том, где их размещать.

Ракеты средней и малой дальности были запрещены согласно Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), подписанному между США и тогдашним Советским Союзом в 1987 году.

Однако и США, и Россия приостановили действие этого договора в 2019 году.