Бывший генсек НАТО критикует Шольца за нерешительность в поддержке Украины

Бывший глава Североатлантического Альянса Андерс Фог Расмуссен считает, что Германия слишком колеблется в вопросе вооруженной поддержки Украины для защиты от полномасштабного вторжения России.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью немецкому телеканалу n-tv.

По мнению Расмуссена, в Германии "было слишком много колебаний, когда речь шла о важных решениях по поставкам оружия" Украине.

"Мы все помним многомесячные дискуссии относительно танков Leopard. Сейчас канцлер (Олаф Шольц. – Ред.) отказывается от поставок ракет дальнего радиуса действия Taurus. Я действительно не понимаю почему. Эти колебания только дают Путину дополнительный стимул продолжать войну", – считает он.

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Бывший генсек НАТО сказал, что колебания Шольца относительно поддержки Украины сделают его не канцлером мира, а "канцлером вечной войны".

Расмуссен напомнил, что США решили разблокировать поставки Украине ракет большой дальности ATACMS, а Дания и Нидерланды уже готовятся отправить в Украину первые истребители F-16.

"Поэтому я продолжаю призывать канцлера Шольца как можно быстрее одобрить поставку ракет Taurus. Мы должны снять все ограничения на поставки оружия. Как с точки зрения того, какое оружие мы поставляем, так и с точки зрения того, как оно используется", – подытожил экс-генсек.

Канцлер Германии не раз подтверждал, что отказывается поставлять крылатые ракеты даже после решения США по ATACMS.

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