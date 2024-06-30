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Фарадж заперечує симпатії до "небезпечно розумного" Путіна

Новини — Неділя, 30 червня 2024, 14:28 — Олег Павлюк

Лідер британської євроскептичної партії Reform UK Найджел Фарадж заявив, що твердження про його симпатії до Владіміра Путіна – це "російська містифікація".

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в етері телеканалу Sky News у неділю, 30 червня.

Фарадж ухилився від прямої відповіді на питання про своє ставлення до Путіна, заявивши, що Лейбористська і Консервативна партії "стурбовані" його позицією стосовно війни в Україні.

"Я був проти війни в Іраку. Я вважав абсолютно божевільним вторгнення в Лівію. Десять років тому я стояв у Європейському парламенті і казав: "Ви даєте небезпечній людині привід відправити свій народ на війну". Я сказав, що в Україні буде війна", – сказав євроскептик.

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Він додав, що вважає Путіна "дуже, дуже небезпечною і небезпечно розумною людиною".

Британського євроскептика Фараджа потролили плакатом з Путіним

"Я повністю і абсолютно ненавиджу те, що він зробив в Україні. Але я був далекоглядним. Я бачив, що це станеться", – зазначив Фарадж.

Лідер Reform UK також відкинув повідомлення про можливе втручання Росії у британські вибори на його боці.

Найджел Фарадж в останні дні згенерував низку скандальних заяв про Путіна та Україну, зокрема про те, що це нібито Захід спровокував повномасштабне російське вторгнення, або що Україні слід подумати про мирні переговори з Росією, щоб "не втратити всіх молодих чоловіків".

Як відомо, партія Найджела Фараджа суттєво наростила рейтинг перед парламентськими виборами у Британії, хоча через особливості виборчої системи їй не прогнозують значної кількості мандатів.

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