Лидер британской евроскептической партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что утверждение о его симпатии к Владимиру Путину – это "российская мистификация".

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в эфире телеканала Sky News в воскресенье, 30 июня.

Фарадж уклонился от прямого ответа на вопрос о своем отношении к Путину, заявив, что Лейбористская и Консервативная партии "обеспокоены" его позицией относительно войны в Украине.

"Я был против войны в Ираке. Я считал абсолютно безумным вторжение в Ливию. Десять лет назад я стоял в Европейском парламенте и говорил: "Вы даете опасному человеку повод отправить свой народ на войну". Я сказал, что в Украине будет война", – сказал евроскептик.

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Он добавил, что считает Путина "очень, очень опасным и опасно умным человеком".

"Я полностью и абсолютно ненавижу то, что он сделал в Украине. Но я был дальновидным. Я видел, что это произойдет", – отметил Фарадж.

Лидер Reform UK также отверг сообщения о возможном вмешательстве России в британские выборы на его стороне.

Найджел Фарадж в последние дни сгенерировал ряд скандальных заявлений о Путине и Украине, в частности о том, что это якобы Запад спровоцировал полномасштабное российское вторжение, или что Украине следует подумать о мирных переговорах с Россией, чтобы "не потерять всех молодых мужчин".

Как известно, партия Найджела Фараджа существенно нарастила рейтинг перед парламентскими выборами в Британии, хотя из-за особенностей избирательной системы ей не прогнозируют значительного количества мандатов.

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