На південному сході Греції спалахнула лісова пожежа, людей евакуюють

Велика лісова пожежа спалахнула в районі міста Кератея на південному сході Греції вдень у неділю, 30 червня, через що жителі чотирьох населених пунктів поблизу були змушені переїхати в більш безпечні райони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

За повідомленнями, вогонь горить упритул до житлових будинків, а сильний вітер перешкоджає гасінню пожежі.

На місце події виїхали 78 пожежників на 26 одиницях техніки. Вісім водометів і два гелікоптери також надають допомогу з повітря. Регіональна влада периферії (адміністративної одиниці) Аттика надала 10 автоцистерн із водою і два екскаватори.

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Мешканцям чотирьох населених пунктів надіслали повідомлення від рятувальних служб із проханням евакуюватися в напрямку міста Лавріон.

Керівник департаменту цивільного захисту периферії Аттика Нікос Пассас заявив, що вогонь спалює рослинність і може поширитись дуже швидко.

Лісові пожежі є поширеним явищем у Греції, але останніми роками вони стали більш руйнівними, оскільки літо стало спекотнішим, сухішим і вітрянішим, що вчені пов'язують з наслідками зміни клімату.

Після смертоносних лісових пожеж минулого літа і після найтеплішої в історії країни зими Греція розробила нову доктрину, яка передбачає розгортання додаткової пожежної машини на кожну нову пожежу, прискорення повітряної підтримки і розчищення лісів.