На юго-востоке Греции вспыхнул лесной пожар, людей эвакуируют

Крупный лесной пожар вспыхнул в районе города Кератея на юго-востоке Греции днем в воскресенье, 30 июня, из-за чего жители четырех населенных пунктов поблизости были вынуждены переехать в более безопасные районы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

По сообщениям, огонь горит вплотную к жилым домам, а сильный ветер препятствует тушению пожара.

На место происшествия выехали 78 пожарных на 26 единицах техники. Восемь водометов и два вертолета также оказывают помощь с воздуха. Региональные власти периферии (административной единицы) Аттика предоставили 10 автоцистерн с водой и два экскаватора.

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Жителям четырех населенных пунктов прислали сообщения от спасательных служб с просьбой эвакуироваться в направлении города Лаврион.

Руководитель департамента гражданской защиты периферии Аттика Никос Пассас заявил, что огонь сжигает растительность и может распространиться очень быстро.

Лесные пожары являются распространенным явлением в Греции, но в последние годы они стали более разрушительными, поскольку лето стало жарким, сухим и ветреным, что ученые связывают с последствиями изменения климата.

После смертоносных лесных пожаров прошлым летом и после самой теплой в истории страны зимы Греция разработала новую доктрину, которая предусматривает развертывание дополнительной пожарной машины на каждый новый пожар, ускорение воздушной поддержки и расчистку лесов.