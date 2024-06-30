На юго-востоке Греции вспыхнул лесной пожар, людей эвакуируют
Крупный лесной пожар вспыхнул в районе города Кератея на юго-востоке Греции днем в воскресенье, 30 июня, из-за чего жители четырех населенных пунктов поблизости были вынуждены переехать в более безопасные районы.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.
По сообщениям, огонь горит вплотную к жилым домам, а сильный ветер препятствует тушению пожара.
На место происшествия выехали 78 пожарных на 26 единицах техники. Восемь водометов и два вертолета также оказывают помощь с воздуха. Региональные власти периферии (административной единицы) Аттика предоставили 10 автоцистерн с водой и два экскаватора.
Жителям четырех населенных пунктов прислали сообщения от спасательных служб с просьбой эвакуироваться в направлении города Лаврион.
Руководитель департамента гражданской защиты периферии Аттика Никос Пассас заявил, что огонь сжигает растительность и может распространиться очень быстро.
Лесные пожары являются распространенным явлением в Греции, но в последние годы они стали более разрушительными, поскольку лето стало жарким, сухим и ветреным, что ученые связывают с последствиями изменения климата.
После смертоносных лесных пожаров прошлым летом и после самой теплой в истории страны зимы Греция разработала новую доктрину, которая предусматривает развертывание дополнительной пожарной машины на каждый новый пожар, ускорение воздушной поддержки и расчистку лесов.