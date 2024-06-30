У Сербії затримали двох людей після нападу з арбалетом біля посольства Ізраїлю

У Сербії взяли під варту двох чоловіків, підозрюваних у причетності до нападу з арбалетом на поліцейського біля посольства Ізраїлю в Белграді напередодні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда, сербський міністр внутрішніх справ Івиця Дачич сказав в етері телеканалу РТС у неділю, 30 червня.

Як сказав Дачич, напад біля посольства Ізраїлю, за попередніми даними, скоїли підозрювані у зв'язках з ультраконсервативною ваххабітською гілкою ісламу, що домінує в Саудівській Аравії.

"Обшуки відбулись у декількох місцях в Сербії, десятки людей були допитані", – сказав голова сербського МВС, додавши, що прокуратура встановить, чи були вони пов'язані з "цілеспрямованою терористичною атакою".

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Він уточнив, що станом на неділю двох чоловіків узяли під варту, а поліцейська операція триває.

"Це операція проти екстремістів і терористів, людей, безпосередньо причетних до нападу, але також проти тих, щодо кого є підстави вважати, що вони можуть належати до терористичних угруповань", – зазначив Дачич.

Як повідомлялось, у Белграді в суботу нападник поранив із арбалета сербського поліцейського поруч із посольством Ізраїлю. Поліцейський у відповідь вистрелив у нападника і за пів години той помер.

Сербська поліція заявила, що нападник – "новонавернений" в іслам уродженець міста Младеноваца, що поблизу Белграда. Він жив у Новому Пазарі – історичному і політичному центрі сербської мусульманської меншини босняків.

Напад кваліфікували як теракт, у Сербії тимчасово підняли рівень терористичної загрози.