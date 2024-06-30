В Сербии задержали двух человек после нападения с арбалетом возле посольства Израиля

В Сербии взяли под стражу двух мужчин, подозреваемых в причастности к нападению с арбалетом на полицейского возле посольства Израиля в Белграде накануне.

Об этом, как сообщает "Европейская правда, сербский министр внутренних дел Ивица Дачич сказал в эфире телеканала РТС в воскресенье, 30 июня.

Как сказал Дачич, нападение возле посольства Израиля, по предварительным данным, совершили подозреваемые в связях с ультраконсервативной ваххабитской ветвью ислама, доминирующей в Саудовской Аравии.

"Обыски прошли в нескольких местах в Сербии, десятки людей были допрошены", – сказал глава сербского МВД, добавив, что прокуратура установит, были ли они связаны с "целенаправленной террористической атакой".

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Он уточнил, что по состоянию на воскресенье двух мужчин взяли под стражу, а полицейская операция продолжается.

"Это операция против экстремистов и террористов, людей, непосредственно причастных к нападению, но также против тех, в отношении кого есть основания полагать, что они могут принадлежать к террористическим группировкам", – отметил Дачич.

Как сообщалось, в Белграде в субботу нападавший ранил из арбалета сербского полицейского рядом с посольством Израиля. Полицейский в ответ выстрелил в нападавшего и через полчаса тот умер.

Сербская полиция заявила, что нападавший – "новообращенный" в ислам уроженец города Младеноваца, что вблизи Белграда. Он жил в Новом Пазаре – историческом и политическом центре сербского мусульманского меньшинства босняков.

Нападение квалифицировали как теракт, в Сербии временно подняли уровень террористической угрозы.