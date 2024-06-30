Чешский президент объяснил, почему поддерживает назначение посла в России

Президент Чехии Петр Павел заявил, что подписал документ, который делает возможным назначение посла страны в России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сообщил в интервью Чешскому телевидению в воскресенье, 30 июня.

По словам Павела, он подписал документ о "начале процесса предоставления согласия на назначение нашего посла" в Москве.

Он добавил, что процесс вряд ли будет завершен за несколько недель или месяцев. "В случае с Россией это может занять год", – спрогнозировал президент Чехии.

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Как пояснил Павел, он поддерживает назначение посла, связывая это с началом процесса достижения мира в Украине на саммите в Швейцарии несколько недель назад.

"На этой планете есть большинство стран, которые хотят решать проблемы в соответствии с Уставом ООН и действующим международным порядком", – сказал он, выразив мнение, что со временем к мирным переговорам присоединятся Китай и Россия.

В мае Прага официально отозвала посла в России Витезслава Пивоньку, который с 2022 года – после полномасштабного российского вторжения в Украину – и так физически не находился в Москве.

Это произошло на фоне длительных обсуждений чешских властей, стоит ли иметь посла в Москве, учитывая текущую российскую военную агрессию в Украине.

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