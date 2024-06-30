Першого депутата вже обрали на заморській території Франції

Політик Моерані Фребо став першим обраним до французького парламенту депутатом на нинішніх дострокових виборах – він представлятиме Французьку Полінезію, заморську територію Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Huffington Post.

Фребо, незалежний правоцентристський кандидат, який на виборах до Європейського парламенту входив до президентської партії "Відродження", набрав 54% голосів у першому окрузі Французької Полінезії.

Його суперник, Тематай Ле Гаїча, чинний депутат Національної асамблеї Франції та представник руху за незалежність території, отримав 35%. Це означає, що Фребо перемагає без другого туру.

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На інших двох округах Французької Полінезії незалежні депутати також отримали більше голосів, ніж прихильники незалежності, але не змогли перемогти в першому турі.

Ультраправе "Національне відродження" – якому пророкують перемогу на виборах – виставило свого кандидата тільки у двох округах, але там вони не набрали більше 6%.

Вибори на заморських територіях Франції почались напередодні – дещо раніше, ніж у материковій частині країни.

Якщо "Національне об'єднання" здобуде абсолютну більшість у Національній асамблеї, у Франції вперше з 1990-х років може скластись ситуація, коли президент і уряд належать до різних політичних таборів.

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