Первого депутата уже избрали на заморской территории Франции

Политик Моэрани Фребо стал первым избранным во французский парламент депутатом на нынешних досрочных выборах – он будет представлять Французскую Полинезию, заморскую территорию Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Huffington Post.

Фребо, независимый правоцентристский кандидат, который на выборах в Европейский парламент входил в президентскую партию "Возрождение", набрал 54% голосов в первом округе Французской Полинезии.

Его соперник, Тематай Ле Гаича, действующий депутат Национальной ассамблеи Франции и представитель движения за независимость территории, получил 35%. Это означает, что Фребо побеждает без второго тура.

Реклама:

На других двух округах Французской Полинезии независимые депутаты также получили больше голосов, чем сторонники независимости, но не смогли победить в первом туре.

Ультраправое "Национальное возрождение" - которому пророчат победу на выборах – выставило своего кандидата только в двух округах, но там они не набрали более 6%.

Выборы на заморских территориях Франции начались накануне – несколько раньше, чем в материковой части страны.

Если "Национальное объединение" получит абсолютное большинство в Национальной ассамблее, во Франции впервые с 1990-х годов может сложиться ситуация, когда президент и правительство принадлежат к разным политическим лагерям.

Читайте также: Прыжок в неизвестное: как досрочные выборы изменят Францию и как обойти угрозы для Украины.