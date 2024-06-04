СМИ: Подозреваемых в провокации с гробами возле Эйфелевой башни освободили из-под стражи

Трех подозреваемых в провокации, когда у Эйфелевой башни разместили пять гробов с надписями "Французские солдаты в Украине", отсылая к намерениям Парижа отправить туда инструкторов, освободили из-под стражи на время дальнейшего расследования.

Как пишет "Европейская правда", об этом AP сообщили неназванные представители парижской прокуратуры.

В понедельник трех мужчин допросил следственный судья. Прокуратура попросила предъявить им обвинения в умышленном насилии, сообщили агентству чиновники.

По их словам, размещение гробов у подножия парижской достопримечательности, которую ежегодно посещают миллионы туристов, "считается актом психологического насилия" и повлекло за собой "невозможность работать" для работников памятника и других лиц.

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Впрочем, следственный судья не выдвинул обвинений, но назвал трех задержанных свидетелями, которые имеют особый статус по французскому законодательству, сообщили в прокуратуре. Они останутся на свободе до завершения расследования.

Ранее сообщалось, что французская полиция проверяет, причастна ли Россия к провокации в минувшие выходные, когда возле Эйфелевой башни разместили пять гробов с надписями "Французские солдаты в Украине".

По информации внутренней разведывательной службы Франции (DGSE), один из подозреваемых в провокации у Эйфелевой башни – 34-летний гражданин Болгарии – связан с актами вандализма на мемориале жертвам Холокоста в Париже.

Мужчина после задержания рассказал полиции, что ему заплатили за перевозку гробов во французскую столицу. Он прибыл в Париж из Болгарии накануне вечером и встретился с двумя другими подозреваемыми – немцем и украинцем, приехавшими во Францию отдельно.

В докладной записке DGSE утверждается, что провокацию с гробами могла координировать Федеральная служба безопасности России.

Надпись на гробах, вероятно, отсылает к обсуждению об отправке западных войск в Украину – которое первым подняла именно Франция.

Парижу впоследствии приходилось не раз опровергать российские фейки о "французских наемниках" в Украине.

СМИ недавно сообщили, что Франция вскоре может отправить военных инструкторов в Украину, несмотря на беспокойство некоторых союзников и критику со стороны России.