ЗМІ: Шольц у четвер виступить з промовою у Бундестазі щодо безпекових питань

Федеральний канцлер Олаф Шольц у четвер планує промову у Бундестазі щодо безпекових питань, основний її фокус поки невідомий.

Як пише "Європейська правда", німецькі ЗМІ дізналися про це з листа офісу канцлера до очільниці Бундестагу Бербель Бас, який опинився у розпорядженні агентства dpa.

Згідно зі змістом листа, Олаф Шольц хоче виступити в Бундестазі з промовою щодо поточної безпекової ситуації у четвер 6 червня.

Поки невідомо, яка тема буде основним фокусом уваги – російсько-українська війна чи внутрішня ситуація.

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За першим питанням Шольц може хотіти ретельно пояснити рішення уряду щодо публічного дозволу Україні використовувати німецьку зброю по цілях на території Росії з метою самооборони. Вимоги пояснень щодо цього рішення лунали від крайньої лівої опозиції.

У внутрішній політиці топтемою залишається інцидент у Мангеймі, де вихідець з Афганістану напав на ультраправих політиків, що проводили антиісламську акцію. Перед тим була серія інцидентів з нападами на політиків від "Зелених" і партії Шольца, а також нападів на ультраправих політиків.