Генпрокуратура ФРН взяла на себе розслідування нападу з ножем, де загинув поліцейський

Генеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель узяв на себе провадження за фактом нападу з ножем у місті Маннгейм, у результаті якого загинув поліцейський.

Цю інформацію речник федеральної прокуратури підтвердив виданню Spiegel, пише "Європейська правда".

Як зазначило відомство, рішення розслідувати напад у Маннгеймі пояснюється "особливою важливістю" справи, позаяк злочин класифікується як релігійно мотивований і може загрожувати внутрішній безпеці Німеччини.

Справа розслідується за звинуваченням у вбивстві, п'яти замахах на вбивство і нанесенні небезпечних тілесних ушкоджень, додали у федеральній прокуратурі.

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За даними слідства, вдень 31 травня на ринковій площі міста Мангейм чоловік із ножем під час антиісламського мітингу накинувся на представників громадянського руху Pax Europa і поранив багатьох людей, зокрема правоохоронця.

Загалом постраждали шестеро людей, зокрема 29-річний офіцер поліції, який помер у лікарні від рани в шию і голову.

Нападником виявився 25-річний Сулайман А., вихідець із Афганістану, який приїхав до Німеччини підлітком у 2014 році та проживав у Гессені з дружиною і двома дітьми. Він отримав кульове поранення під час затримання, тож поки не надав свідчень і не пояснив мотив нападу.