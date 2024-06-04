СМИ: Шольц в четверг выступит в Бундестаге с речью, посвященной безопасности

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в четверг планирует речь в Бундестаге по вопросам безопасности, основной ее фокус пока неизвестен.

Как пишет "Европейская правда", немецкие СМИ узнали об этом из письма офиса канцлера к главе Бундестага Бербель Бас, оказавшегося в распоряжении агентства dpa.

Согласно содержанию письма, Олаф Шольц хочет выступить в Бундестаге с речью о текущей ситуации с безопасностью в четверг 6 июня.

Пока неизвестно, какая тема будет основным фокусом внимания – российско-украинская война или внутренняя ситуация.

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По первому вопросу Шольц может хотеть тщательно объяснить решение правительства о публичном разрешении Украине использовать немецкое оружие по целям на территории России в целях самообороны. Требования объяснений по этому решению звучали от крайне левой оппозиции.

Во внутренней политике топ-темой остается инцидент в Мангейме, где выходец из Афганистана напал на ультраправых политиков, проводивших антиисламскую акцию. Перед тем была серия инцидентов с нападениями на политиков от "Зеленых" и партии Шольца, а также на ультраправых политиков.