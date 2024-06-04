Президент Болгарії натякнув на можливе блокування вступу Сербії до ЄС

Президент Болгарії Румен Радев натякнув на можливість блокування процесу вступу Сербії до ЄС через ставлення влади до представників болгарської меншини в країні.

Заяву Радева наводить Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що головним критерієм, за яким Болгарія оцінюватиме прогрес країн Західних Балкан на шляху до ЄС, буде "становище наших співвітчизників у кожній країні – їхні умови для економічного і соціального розвитку і, перш за все, їхня здатність захищати свою національну ідентичність, мову, культуру та історичну пам'ять".

"Я продовжу активно співпрацювати з керівництвом Сербії для вирішення проблем наших співвітчизників у Західних околицях", – сказав Радев.

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Нещодавно болгарський президент нагородив найвищою державною нагородою, орденом Стара Планіна, голову Культурно-інформаційного центру в сербському місті Босілеград Івана Ніколова, який є одним з найактивніших представників болгарської меншини в Сербії.

Під час церемонії Ніколов заявив, що ідеологія влади в Белграді призводить до репресій проти болгарської меншини.

Він закликав до більшої солідарності і "ще більш категоричної і послідовної болгарської позиції на захист болгарської меншини не тільки в Белграді і Брюсселі, але і в Софії".

У грудні болгарські депутати Європарламенту від усіх політичних груп, за винятком п'яти депутатів від проросійської Соціалістичної партії, звернулися до європейських інституцій з відкритим листом про "порушення прав і розпалювання ненависті до болгарської меншини в Сербії".

У листі підкреслюється, що в сербському публічному просторі постійно лунає мова ненависті до болгарської меншини, спровокована інституціями, що створює складні умови для життя болгар у Сербії.

"Сербію не слід судити лише за її словами, а лише за діями, які повинні відповідати європейським цінностям і правам людини, в тому числі на захист меншин", – йдеться в листі болгарських євродепутатів.

Вони попереджають, що "породження ненависті в сербському суспільстві до Болгарії, а отже, і до ЄС, здебільшого йде на користь Кремлю".

Сербську православну церкву, яка підтримує тісні зв'язки з Москвою, також звинувачують у створенні антиболгарських настроїв у період після 2008 року.

Минулого року між Болгарією та Сербією спалахнув скандал через заборону в'їзду болгарському письменнику Едвіну Сугарєву, автору книги про так звані Західні околиці – сербську територію, заселену етнічними болгарами.