Президент Болгарии намекнул на возможное блокирование вступления Сербии в ЕС

Президент Болгарии Румен Радев намекнул на возможность блокирования процесса вступления Сербии в ЕС из-за отношения властей к представителям болгарского меньшинства в стране.

Заявление Радева приводит Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что главным критерием, по которому Болгария будет оценивать прогресс стран Западных Балкан на пути в ЕС, будет "положение наших соотечественников в каждой стране – их условия для экономического и социального развития и, прежде всего, их способность защищать свою национальную идентичность, язык, культуру и историческую память".

"Я продолжу активно сотрудничать с руководством Сербии для решения проблем наших соотечественников в Западных окрестностях", – сказал Радев, подразумевая сербскую территорию, заселенную этническими болгарами.

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Недавно болгарский президент наградил высшей государственной наградой, орденом Стара планина, главу Культурно-информационного центра в сербском городе Босилеград Ивана Николова, который является одним из самых активных представителей болгарского меньшинства в Сербии.

Во время церемонии Николов заявил, что идеология власти в Белграде приводит к репрессиям против болгарского меньшинства.

Он призвал к большей солидарности и "еще более категоричной и последовательной болгарской позиции в защиту болгарского меньшинства не только в Белграде и Брюсселе, но и в Софии".

В декабре болгарские депутаты Европарламента от всех политических групп, за исключением пяти депутатов от пророссийской Социалистической партии, обратились к европейским институтам с открытым письмом о "нарушении прав и разжигании ненависти к болгарскому меньшинству в Сербии".

В письме подчеркивается, что в сербском публичном пространстве постоянно звучит язык ненависти к болгарскому меньшинству, спровоцированный институтами, что создает сложные условия для жизни болгар в Сербии.

"Сербию не следует судить только по ее словам, а только по действиям, которые должны соответствовать европейским ценностям и правам человека, в том числе в защиту меньшинств", – говорится в письме болгарских евродепутатов.

Они предупреждают, что "порождение ненависти в сербском обществе к Болгарии, а следовательно, и к ЕС, по большей части идет на пользу Кремлю".

Сербскую православную церковь, которая поддерживает тесные связи с Москвой, также обвиняют в создании антиболгарских настроений в период после 2008 года.

В прошлом году между Болгарией и Сербией вспыхнул скандал из-за запрета въезда болгарскому писателю Эдвину Сугареву, автору книги о так называемых Западных окраинах – сербской территории, заселенной этническими болгарами.