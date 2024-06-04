Исландия внесет более 660 тысяч евро для поддержки энергетики Украины

Правительство Исландии решило внести в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительные 667 тысяч евро, что увеличит вклад этого государства до 2,72 млн евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявило Министерство энергетики Украины.

Ранее Исландия перечислила в фонд, который поддерживает украинскую энергетическую систему, более 2 млн евро.

Фонд поддержки энергетики Украины был создан по совместной инициативе Минэнерго и Европейской комиссии весной 2022 года.

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Общая сумма взносов в фонд по состоянию на сейчас составляет более 494 млн евро.

"За последние несколько недель внесли средства или задекларировали намерения о взносах в фонд Австралия, Великобритания, Австрия, Швеция, Дания", – отметило украинское ведомство.

Среди прочего, правительство Австрии выделит 5 млн евро, а Великобритания – дополнительные 23 млн евро.

Напомним также, что в прошлом месяце Украина и Исландия подписали двустороннее соглашение по безопасности.