Уряд Іспанії пропонує закон про підвищення рівня безпеки дітей в інтернеті

Уряд Іспанії запропонував закон про захист дітей від онлайн-загроз на тлі занепокоєння громадськості після низки випадків сексуального насильства і зловживань, пов'язаних з інтернетом.

Про це повідомляє AP, інформує "Європейська правда".

Прем'єр-міністр Педро Санчес заявив, що Іспанія зіткнулася зі "справжньою епідемією" порнографії, націленої на неповнолітніх.

"На карту поставлено здоров'я, добробут і безпеку наших дітей, а також спокій наших сімей", – заявив у вівторок міністр юстиції Фелікс Боланьос, представляючи цю пропозицію на пресконференції після засідання уряду.

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Законопроєкт передбачає внесення змін до кримінального кодексу, які передбачають окремі статті за розповсюдження порнографічних матеріалів серед неповнолітніх і створення дипфейків за допомогою штучного інтелекту.

Він також спрямований проти так званого "грумінгу", коли дорослі намагаються завоювати довіру неповнолітніх для подальшого розбещення.

Засуджені злочинці, які використовують інтернет для скоєння тяжких злочинів, будуть стикатися з віртуальними заборонними судовими приписами, що заборонятимуть їм контактувати з жертвами в інтернеті та здійснювати певні види діяльності в Мережі.

Мінімальний вік для відкриття облікового запису в соціальних мережах в Іспанії збільшиться з 14 до 16 років. Технологічні компанії будуть зобов'язані встановити перевірку віку та батьківський контроль у соцмережах і додатках для обміну відео.

Вчителів навчатимуть, як інформувати учнів про безпеку в інтернеті, а також проводитимуть кампанії з інформування громадськості про небезпеку цифрової залежності, зловживань і проблем конфіденційності.

На початку травня стало відомо, що британський регулятор Ofcom розпочав розслідування щодо того, чи достатньо заходів вживає платформа OnlyFans для запобігання доступу дітей до порнографії.

Крім того, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен хоче, щоб Європейський Союз встановив вікове обмеження на користування соцмережами на рівні 15 років, щоб захистити молодих користувачів від шкідливого контенту та екранної залежності.