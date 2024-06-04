Правительство Испании предлагает закон о повышении уровня безопасности детей в интернете

Правительство Испании предложило закон о защите детей от онлайн-угроз на фоне беспокойства общественности после ряда случаев сексуального насилия и злоупотреблений, связанных с интернетом.

Об этом сообщает AP, информирует "Европейская правда".

Премьер-министр Педро Санчес заявил, что Испания столкнулась с "настоящей эпидемией" порнографии, нацеленной на несовершеннолетних.

"На карту поставлены здоровье, благополучие и безопасность наших детей, а также спокойствие наших семей", – заявил во вторник министр юстиции Феликс Боланьос, представляя это предложение на пресс-конференции после заседания правительства.

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Законопроект предусматривает внесение изменений в уголовный кодекс, которые предусматривают отдельные статьи за распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних и создание дипфейков с помощью искусственного интеллекта.

Он также направлен против так называемого "груминга", когда взрослые пытаются завоевать доверие несовершеннолетних для дальнейшего развращения.

Осужденные преступники, которые используют интернет для совершения тяжких преступлений, будут сталкиваться с виртуальными запретительными судебными предписаниями, запрещающими им контактировать с жертвами в интернете и осуществлять определенные виды деятельности в Сети.

Минимальный возраст для открытия учетной записи в социальных сетях в Испании увеличится с 14 до 16 лет. Технологические компании будут обязаны установить проверку возраста и родительский контроль в соцсетях и приложениях для обмена видео.

Учителей будут обучать, как информировать учеников о безопасности в интернете, а также проводить кампании по информированию общественности об опасности цифровой зависимости, злоупотреблений и проблем конфиденциальности.

В начале мая стало известно, что британский регулятор Ofcom начал расследование относительно того, достаточно ли мер принимает платформа OnlyFans для предотвращения доступа детей к порнографии.

Кроме того, премьер-министр Дании Метте Фредериксен хочет, чтобы Европейский Союз установил возрастное ограничение на пользование соцсетями на уровне 15 лет, чтобы защитить молодых пользователей от вредного контента и экранной зависимости.